عبدالعزيز جاسم

شهد التدريب الأول لفريق القادسية لكرة القدم تواجد 21 لاعبا تحت قيادة المدرب الكراوتي داليبور ستاركفيتش من بينهم عدد كبير من لاعبي فريق الشباب، وتقدم لاعبو الخبرة مساعد ندا وسعود المجمد وسلطان العنزي العائد من الاحتراف في قطر وكذلك رضا هاني وأحمد الرياحي وأحمد الزنكي الذي عاد بشكل طبيعي بعد فترة تأهيل بسبب تعرضه للرباط الصليبي بالإضافة الى عبدالله ماوي ومحمد خالد ومحمد زنيفر الذين انتهت فترة إعارتهم من الفحيحيل والنصر والشباب.

كما شهدت التدريبات تواجد المدرب الوطني محمد المشعان والذي ينتظر الإعلان الرسمي للنادي بانضمامه للجهاز الفني كمساعد للمدرب داليبور وحضر المشعان التدريب كاملا.

ومن المقرر أن يقدم داليبور كشفا بقائمة تضم 27 لاعبا مطلع الاسبوع المقبل يحتاج تواجدهم مع الفريق في المعسكر الخارجي التركي المقرر له 14 الجاري حتى 28 منه على أن يكون هناك 3 محترفين من بينهم المالي محمد الشيخ توريه والبرازيلي ريناتو دي ليما ويتبقى اسم المحترف الثالث الذي سيكمل قائمة الـ30 لاعبا حسب لائحة لجنة المسابقات.