أوليفيرا: لا أعد بشيء في الوقت الحالي

عبدالعزيز جاسم

انطلقت مساء أمس تدريبات الفريق الأول لكرة القدم في كاظمة تحت قيادة المدرب البرتغالي توني أوليفيرا، حيث حضر التدريبات 14 لاعبا من بينهم 4 حراس مرمى وكذلك عبدالله الظفيري الذي تدرب منفردا من أجل إعادة التأهيل.

وشهدت التدريبات تواجد حارس المرمى حسين كنكوني الذي يمتلك عرضا من قبل نادي برقان وسبق أن تفاوض مع إدارة النادي من أجل إيجاد حل يرضي الطرفين والذي كان من بينها عودة شقيقه شهاب كنكوني عن قرار الاعتزال وإعارته لبرقان لمدة موسم، لكن ذلك الأمر لم تقبل به إدارة النادي، ويعتبر تواجد كنكوني في التدريبات بمنزلة تأكيد على رغبته في الاستمرار مع البرتقالي خلال الفترة المقبلة.

كما تواجد الوافد الجديد من الكويت الظهير الأيمن بدر العنزي.

وستستمر التدريبات حتى 15 الجاري موعد المغادرة للمعسكر التركي الذي يستمر 15 يوما.

من جهته، قال مدرب كاظمة البرتغالي توني أوليفيرا، انه يعرف الكرة الكويتية، والتي تزخر بالمواهب، مشيرا الى انه لا يعد بشيء في الوقت الحالي، لانه يعمل وفق منظومة، ويجب ان تكون تلك المنظومة مكتملة لتحقيق الانجازات. وتمنى ان يزداد العدد في التدريبات بالفترة المقبلة، وان تكون صفوف الفريق مكتملة قبل المغادرة للمعسكر.