ناصر العنزي

يصل المحترف البرازيلي ريناتو دي ليما غدا للالتحاق بصفوف القادسية والخضوع للكشف الطبي قبل الالتحاق بتدريبات الفريق التي انطلقت تحت إشراف المدرب الكرواتي داليبور ستاركفيتش، ويلعب ليما في خط الهجوم ويتميز بحسن التهديف، كما ضم القادسية العاجي محمد الشيخ المتوقع وصوله اليوم في صفقتين جديدتين للفريق الأصفر الذي يسعى لتقوية صفوفه في الموسم الجديد.

وانضم ايضا المدرب الوطني محمد المشعان للعمل مساعدا للمدرب داليبور بعد ان ظل مكان مساعد المدرب شاغرا، وعمل المشعان مع الجهاز الفني للمنتخب الوطني في فترة المدرب التونسي نبيل معلول.