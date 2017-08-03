مبارك الخالدي

دخل تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي العربي مساء امس المحترف العاجي ابراهيما كيتا والمعد البدني البرازيلي دينيس، وكان كيتا ودينيس قد وصلا إلى البلاد في ساعة متأخرة من فجر الأربعاء وكان في استقبالهما المنسق الإداري العام عبدالعزيز المطوع والإداري نادر اسد واللاعب طلال نايف.

ومن المقرر أن تتواصل تدريبات الأخضر اليوم على أن يخضع الفريق إلى الراحة غدا الجمعة وتستأنف التدريبات مساء السبت بقيادة مساعد المدرب فاضل مطر.

من جهته، شدد المدرب محمد إبراهيم المتوقع وصوله الأسبوع المقبل على ضرورة تواجد كل اللاعبين والانخراط في التمارين قبل السفر إلى معسكر القاهرة ١٥ الجاري.

وأوضح مصدر مقرب من الجهاز الفني أن إبراهيم طالب بزيادة الأحمال التدريبية مطلع الأسبوع المقبل بهدف رفع معدلات اللياقة البدنية تمهيدا لوضع الجميع تحت الرقابة الفنية للجهاز الفني مع اقتراب موعد السفر إلى مدينة ٦ أكتوبر.