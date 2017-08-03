أحمد السلامي

اعتمد مجلس إدارة نادي الشباب التشكيل الإداري والفني لقطاع الناشئين لكرة القدم وذلك بتعيين نواف غصاب العجمي مديرا للقطاع، والمدرب أحمد عبدالستار مدربا لفريق الشباب وإبراهيم كنكوني مساعدا له وطلال البريك إداري، فيما تم تعيين يوسف جالي مدربا لفريق تحت 17 سنة وسالم العتيبي مساعدا له وأحمد يوسف إداري وعطا الله محمود مدربا لحراس المرمى، واختير المدرب الوطني عيد سابج مديرا فنيا لفريق تحت 15 سنة ومالك جون مدربا وفهد الطواري مساعدا له وعادل هزاع إداري، كما تم تعيين عبدالله الفيلكاوي مدربا لفريق البراعم ومحمد رفاعي مساعدا له وطارق اليحيى إداري.