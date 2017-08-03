عبدالعزيز جاسم

يبدو أن عودة المدافع الغاني رشيد سومايلا إلى صفوف القادسية مسألة وقت لا أكثر، حيث علمت «الأنباء» من مصادر موثوقة أن إدارة النادي بصدد حجز تذكرة طيران خلال اليومين المقبلين من أجل الجلوس مع سومايلا والاتفاق على كل الأمور تمهيدا لدخوله التدريبات والمشاركة مع الأصفر خلال الموسم الجديد، وكان سومايلا قد طلب من إدارة النادي إيجاد حجز له في أقرب وقت وسبق للقادسية أن أعار اللاعب إلى الغرافة القطري بمبلغ يقارب المليون دولار مع أحقية الأصفر في الاحتفاظ باللاعب خلال الموسمين المقبلين أو إعارته لأي فريق حسب الاتفاق بين اللاعب والنادي.

ومن الواضح أن إدارة النادي تردي إنهاء كل الإجراءات خلال الفترة المقبلة وقبل المغادرة للمعسكر التركي 14 الجاري، لذلك من المتوقع أن يتم الإعلان عن انضمام مساعد المدرب الكرواتي برونو خلال اليومين المقبلين بعد التوقيع أول من أمس مع المدرب الوطني محمد المشعان مساعدا للمدرب الكرواتي داليبور ستاركفيتش.

وكانت التدريبات انطلقت أول من أمس بمشاركة 21 لاعبا.