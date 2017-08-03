عبدالعزيز جاسم

اقتربت إدارة نادي كاظمة من التوقيع رسميا مع محترفين تمهيدا لانضمامهما لتدريبات الفريق الأول لكرة القدم في المعسكر التركي 15 الشهر الجاري، حيث وصلت المفاوضات مع مدافع الكرامة السوري جهاد بسمار (21 عاما) إلى نهايتها ولم يتبق سوى توقيع العقد، ويجيد بسمار اللعب مدافعا ولاعب ارتكاز إلا أن اقتناع الجهازين الإداري والفني بإمكانيات اللاعب جاءت بناء على تألقه في الدفاع ويأتي تعويضا لرحيل البرازيلي أليكس أليما الذي من المتوقع أن يتم التفاوض معه من قبل النادي بشأن باقي مستحقاته حيث ينتهي عقده معه في يونيو 2018، وتدرج بسمار في جميع مراحل المنتخب السوري وشارك مع المنتخب الأول في مبارياته السابقة لاعبا أساسيا وبديلا.

أما المحترف الثاني والمتوقع إعلان التوقيع معه خلال اليومين المقبلين فهو المهاجم البرازيلي فيليبي ألفيس الذي يأتي بديلا لمواطنه باتريك فابيانو المنتقل إلى الكويت في صفقة انتقال حر، حيث فضلت إدارة البرتقالي عدم التجديد معه.

كما يدرس الجهاز الفني عددا من السير الذاتية لأكثر من لاعب يجيد اللعب في وسط الملعب تمهيدا لاكتمال الصفوف سواء المحليون أو المحترفون في المعسكر التركي.

وكانت تدريبات كاظمة قد انطلقت أول من أمس تحت قيادة البرتغالي توني أوليفيرا بعدد قليل بلغ 14 لاعبا من بينهم 4 حراس مرمى.