أكدت مديرة إدارة الأندية الرياضية بالهيئة العامة للرياضة سعاد حاكم عقد الجمعية العمومية لنادي برقان غدا بمقر نادي الساحل بناء على طلب مجلس إدارة نادي برقان، إضافة الى انه تم عقد اجتماع تنسيقي بين الهيئة ومسؤولي الداخلية والصحة لتوفير كل الاستعدادات لنجاح الجمعية العمومية وتلافي السلبيات السابقة.

وأوضحت حاكم أن الهيئة وفرت خدمة عبر موقعها على الإنترنت شرحت فيها كل المعلومات التي تتضمن أسماء من لديهم الحق في المشاركة بالجمعية العمومية وتوفير كل الخدمات لهم قبل انعقاد الجمعية العمومية.

كما طالبت مديرة الأندية الرياضية بتعاون الجميع مع الهيئة العامة للرياضة من أجل إنجاح عقد الجمعية العمومية وتحقيق الأهداف المرجوة.