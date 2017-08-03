يعقوب العوضي

تعاني كرة اليد في نادي الفحيحيل صعوبة في توفير صالة للبدء في تجهيز الفريق الأول لمنافسات الدوري العام والتي تنطلق في أكتوبر المقبل، حيث تخضع الصالة الرئيسية الى الصيانة.

وتشكل الأعطال في صالة الفحيحيل تحديا كبيرا للاعبين والإدارة والجهاز الفني الجديد بقيادة المدرب الصربي نيكولاي ماركوفيتش إذ عليهم التدريب على إحدى الصالات الخارجية.

ورشحت إدارة الفحيحيل مراسلة اتحاد اليد للاستفادة من أحد الملاعب بعد مغادرة المنتخبات الوطنية الى المعسكرات التدريبية في الأوروبية أو الاستعانة بإحدى صالات المدارس من وزارة التربية.

وأوضحت مصادر في اتحاد اللعبة ان ملاعب اليد لن تكون متاحة قبل سفر المنتخبات الوطنية إلى المعسكرات الخارجية إذ تخوض تدريباتها اليومية على الصالتين المتوافرتين في مركز الشهيد في الدعية.

وأشارت المصادر الى ان ملعبين لا يلبيان حاجة واستيعاب أعداد اللاعبين في جميع المنتخبات، حيث يحتاج منتخب الشباب «تحت ١٩ سنة»، للاستعداد ومنتخب الناشئين «تحت ١٧ سنة»، وأيضا منتخب «تحت ١٥ سنة»، يحتاج الى الإعداد الجيد.