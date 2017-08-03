أصدر وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب بالإنابة خالد الروضان قرارا بندب د.حمود فليطح الشمري نائب المدير العام لشؤون الرياضة للقيام بأعمال مدير عام الهيئة العامة للرياضة بالإنابة خلال فترة إجازته بالإضافة إلى أعماله بقطاع الرياضة.

الى ذلك، قام د.فليطح بزيارة تدريبات منتخب البراعم التي تقام على ملعب اتحاد الكرة، وكان في استقباله عضو مجلس الإدارة د.حامد الشيباني والأمين العام للاتحاد د.محمد خليل.

وأثنى فليطح على الجهود الكبيرة التي بذلوها طوال الفترة الماضية سواء اللجنة الموقتة المكلفة بإدارة شؤون الاتحاد واللجنة الفنية وكذلك الجهازين الإداري والفني المشرف على منتخب البراعم.

وتوجه بالحديث للاعبين بالقول بأنهم في بداية الطريق وبلاشك يعتبرون من ابرز المواهب لكن يجب عليهم الالتزام في التدريبات والمثابرة لكي يصبحوا نجوم الأزرق في المستقبل.

ووعد فليطح بتسهيل كل الإجراءات لمنتخب المستقبل وتذليل كل الصعاب.