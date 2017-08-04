القادسية يتكفل بعلاج سعيد في أميركا.. وتوريه يصل الاثنين

عبدالعزيز جاسم

تكفلت إدارة نادي القادسية بعلاج مدافع الفريق الأول لكرة القدم ضاري سعيد في أميركا والذي يعاني من إصابة في الانكل منذ الموسم الماضي على أن يلتحق سعيد بتدريبات الأصفر في معسكره التركي ١٤ الشهر الجاري.

وفي القادسية علمت «الأنباء» أن حارس المرمى نواف الخالدي أبلغ مسؤولي الفريق بدخول التدريبات خلال الأيام القليلة المقبلة بعد انقطاعه عن الأصفر وعدم مشاركته مع الفريق طوال الموسم الماضي.

كما تقرر وصول المهاجم المالي محمد الشيخ توريه إلى الكويت الاثنين المقبل بعد ان كان مقررا وصوله أمس، وجاء تأجيل وصوله بسبب تأخير عملية تجديد جواز سفره.

إلى ذلك، بدأ عدد لاعبي الأصفر في التدريبات بالارتفاع بعد عودة أكثر من لاعب من السفر، ومن المقرر ان ينضم عبدالعزيز المشعان غدا السبت لباقي زملائه، بينما يدخل نجم الفريق بدر المطوع التدريبات الأحد المقبل.

خالد إبراهيم خارج المعسكر

تأكد غياب مدافع الفريق خالد إبراهيم عن مرافقة الأصفر في المعسكر التركي وكذلك عن التدريبات الحالية بسبب ارتباطه بدورة عسكرية في مقر عمله.

تأجيل وصول ليما

وفي السياق ذاته، تأجل وصول المحترف البرازيلي ريناتو دي ليما إلى الكويت لعدة أيام بعد أن كان مقرا له اليوم بسبب خطأ في اجراءات استقدامه للبلاد.