عبدالعزيز جاسم

اعتمدت إدارة نادي كاظمة أسماء الجهازين الإداري والفني للفريق الأول لكرة القدم بصفة رسمية، حيث سيكون الفريق تحت قيادة المدرب البرتغالي توني اوليفيرا على أن يكون مساعده الوطنية عبدالحميد العسعوسي أما انتونيو هوسي سيكون مدربا للياقة البدنية، أما الجهاز الإداري فسيكون برئاسة منصور التنيب مديرا ومحمد الخميس مساعداً للمدرب وحماد العجمي إداريا.

وكان البرتقالي قد باشر تدريباته في الأول من الشهر الجاري تحت قيادة اوليفيرا الذي ينتظر اكتمال الصفوف قبل المغادرة للمعسكر التركي 15 الجاري والذي يستمر حتى 30 منه، وبعد الاقتراب من التوقيع مع المدافع السوري جهاد بسمار والبرازيلي فيليبي ألفيس يبحث الجهاز الفني عن لاعبين يجيدان اللعب في وسط الملعب لكي يكملان عقد المحترفين الأربعة.



ويسعى البرتقالي للعودة إلى منصات التتويج مرة أخرى بعد أن وصل الموسم الماضي لنهائي كأس سمو الأمير لكنه خسر أمام الكويت 2-4.