عبدالعزيز جاسم

قال مدرب الفريق الأول لكرة القدم في الصليبخات أحمد عبدالكريم، انه راض تماما عن تدريبات الفريق خصوصا فيما يخص مسألة الحضور، حيث يتراوح التدريب اليومي بين 24 و 26 لاعبا وهو أمر مريح لأي مدرب لاسيما أن المرحلة الأولى تعتبر مهمة من أجل رفع معدل اللياقة البدني، مشيرا إلى أن المرحلة الثانية ستنطلق الأربعاء المقبل موعد المغادرة لمعسكر القاهرة الذي ستتخلله 3 مباريات ودية حتى موعد العودة 24 الشهر الجاري.

وأشار عبدالكريم إلى أن ثلاثي المحترفين جميعهم دخلوا التدريبات الجماعية بعد وصول المدافع العاجي ازايدي أول من أمس وسبقه مواطناه لاعب الوسط جان سيرجي والمهاجم جونيور، مشيرا إلى أنه سينظر بمسألة التعاقد مع محترف رابع آسيوي إما في المعسكر الخارجي أو بعد العودة لكن ذلك بعد استشارة الجهاز الإداري في الموضوع.



وبين عبدالكريم ان طموح الصليبخات هو العودة لدوري الأضواء والتأهل من الدرجة الأولى إلا أن ذلك الأمر لن يكن سهلا في ظل المنافسة الكبيرة من قبل باق الأندية التي تستعد بصورة جيدة أيضا وتعاقدت مع محترفين وستغادر إلى معسكرات خارجية بالإضافة إلى تعاقدها مع لاعبين مميزين، ما يعني أن الموسم الجديد سيشهد تنافسا قويا في دوري الدرجة الأولى، مبينا أن هناك اتفاقا مبدئيا مع الكويت لخوض ودية 30 الجاري.

وأثنى عبدالكريم على اللاعبين وتركيزهم في التدريبات وحماسهم الكبير ما يعطي انطباعا جيدا بأن الصليبخات ستكون له كلمة هذا الموسم، مشيرا إلى انه سيقوم بتصعيد اكثر من لاعب بفريق الشباب حتى يكونوا ضمن قائمة الفريق النهائية وسيتم إعطاؤهم الفرصة في المباريات الودية وتجربتهم.