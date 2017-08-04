مبارك الخالدي

انتهى اجتماع مجلس ادارة النادي العربي المنعقد ظهر امس باتخاذ جملة من القرارات كان في مقدمتها اقرار الهياكل الادارية والفنية للفرق ومنها الفريق الأول لكرة القدم.

وترأس الاجتماع الرئيس جمال الكاظمي وبحضور الأعضاء عبدالرزاق معرفي وعبدالرزاق المضف وسلمان بولند وفؤاد المزيدي ورائد الزعابي.



ومنحت القرارات المتخذة الاشارة للفرق واجهزتها الإدارية للبدء في تنفيذ البرامج الخاصة لاعدادها لخوض منافسات الموسم المقبل.



كما رفض المجلس مناقشة استقالة امين الصندوق احمد العمران ووافق على تأجيل النظر فيها الى وقت لاحق، وبإقرار الهياكل الإدارية يكون مجلس الإدارة قد اقر التعيينات في الجهازين الإداري والفني للفريق الأول لكرة القدم ومنها اعتماد المتسق الإعلامي مشعل العبكل ومدرب الحراس شاكر الشطي ومدرب الاعداد دينيس، ولم يتطرق اجتماع المجلس لملف اللاعبين المحترفين نظرا لضخامة مبلغ المستحقات المالية المطلوب من النادي سدادها والبالغة ٤٥٠ ألف دينار.