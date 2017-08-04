يحيى حميدان

يبدو ان حارس مرمى نادي السالمية خالد الرشيدي قد بات قريبا من العودة إلى فريقه خلال الفترة المقبلة بعد المحاولات التي تمت بينه وبين إدارة النادي لضمان عودته من جديد بعد إعلانه في وقت سابق رغبته في الانتقال إلى ناد آخر.



ودخلت بعض الأندية على خط المفاوضات مع الرشيدي ومنها أحد الفرق السعودية، بيد أن المقابل المالي لم يكن بالمستوى المقبول، فيما حاول التضامن ضمه عبر تقديم 40 ألف دينار له، إلا ان الرشيدي طالب بالحصول على 50 ألفا، ولم تستكمل المفاوضات بسبب سفر الحارس، ليغض «العنيد» النظر عن استكمال المفاوضات.

وعلى الرغم من ذلك حاولت الإدارة السلماوية خطب ود الرشيدي من جديد وهو ما نجحت فيه نوعا ما، إذ تتجه كل المؤشرات نحو عودته.

إلى ذلك، التحق مدافع الكويت والصليبخات سابقا عايد العنزي بتدريبات السالمية في الأيام الماضية، ليكون إحدى الصفقات الجديدة للفريق.