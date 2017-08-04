المباريات الودية الاختبار الحقيقي لنجاح فترة الإعداد

مبارك الخالدي

انطلقت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجهراء مساء الأول من امس بقيادة المدرب الوطني نواف جابر، وشهدت التدريبات نائب رئيس مجلس الإدارة ارشيد العنزي وأمين السر العام سرور العجمي وأعضاء الجهاز الإداري وشارك في الحصة التدريبية الأول (24) لاعبا، كان في مقدمتهم محمد سعد ومحمد دهش وحمود ملفي وعبيد رافع وسعد الوليد وبندر سليمان والمنتقلون حديثا الحارس علي طالب ووليد العازمي وحمد العتال ووليد وارد ومساعد الفوزان و(8) لاعبين تم تصعيدهم من فريق تحت 19 سنة.



ومن المقرر أن يلتحق في تدريبات اليوم كل من عبدالله مسامح وفايز الظفيري وكذلك إبراهيم العتيبي المرتبط برحله علاج خاصة خارج البلاد.



واستمرت الحصة التدريبية الأولى ساعة كاملة، قال بعدها المدرب جابر إننا نشعر بتفاؤل في انطلاق التدريبات بسبب الحضور المميز للاعبين الذي يشعرنا بتصاعد الروح المعنوية وهذه من الأمور الإيجابية.



وأضاف: تعتبر مرحلة الإعداد الأولى من اهم مراحل الإعداد لنعمل جميعا على الارتقاء بالمستوى البدني والفني حتى موعد المغادرة إلى المعسكر وخوض المباريات الودية وهي الاختبار الحقيقي لنجاح فتره الإعداد.

واكد جابر المشاركة الفاعلة للفريق الموسم المقبل، وقال سنبدأ من حيث ما انتهى إليه الفريق بقيادة المدرب الوطني ثامر عناد حيث شاهد الجميع قتال أبناء الجهراء وتحقيق الهدف وهو البقاء ضمن دوري الأضواء وهذا ما سنعمل إليه في المشاركات المقبلة لتحقيق نتائج إيجابية.

ومن جهته، قال إداري الفريق محمد الشمري إن المدربين المساعدين للصربي بوريس بونياك وهما بيتر وسلوبدان سيصلان البلاد اليوم، فيما يلتحق بونياك بالتدريبات الاثنين المقبل، مشيرا إلى أن اللاعبين المحترفين سيتوالى وصولهم الأسبوع المقبل.