يحيى حميدان

أعلن لاعب فريق الجهراء لكرة القدم فيصل زايد عدم التحاقه بتدريبات الفريق ورفضه اللعب في الموسم الجديد ما لم يتحصل على مستحقاته المالية كاملة عن الموسم الماضي والتي كان موعودا بالحصول عليها.

وأضاف زايد أن قرار مشاركته مع الجهراء مؤجل الى حين الحصول على مستحقاته كاملة ومن ثم سيطالب بالحصول على عقد رسمي من النادي يحفظ له حقوقه مستقبلا.

وأشار زايد الى أن ادارة الجهراء تسببت في ضياع فرصة انتقاله الى نادي الكويت بعد حصوله على موافقة مبدئية للتوقيع مع «الأبيض»، إلا أن الوضع تغير لاحقا اثر رفض الادارة الانتقال.



وأوضح زايد أن الادارة الجهراوية بررت هذا الرفض برغبتها في بناء فريق ينافس على البطولات، واستغرب هذا الامر، حيث تساءل: «كيف تبني الادارة فريقا ينافس على الالقاب وهي تجلب محترفين عاديين ولا تحافظ على من يبرز منهم؟!».

وبين زايد انه كلاعب طموحه الأول والأخير تحقيق البطولات فقط ولكن الفكر الموجود في الجهراء يقتصر فقط على المنافسة على المراكز المتقدمة.

وكشف زايد عن الكثير من التنازلات التي قدمها للنادي ومنها حصولهم سابقا على 60 الف دينار من انتقاله الى نجران السعودي، فيما تحصل هو على أقل من 30 الف دينار، مشيرا الى أنه وافق على حصول الجهراء على 70% من قيمة عقد اعارته الى نادي الكويت وهو مقابل مرتفع لا يوافق عليه الكثير من اللاعبين.

وتمنى زايد أن تفي الادارة الجهراوية بوعودها معه وهي التي استفادت من فيصل زايد وليس العكس.