معسكر مصري في سبتمبر

يعقوب العوضي

وصل مدرب فريق اليد الأول في نادي الشباب شهاب الدريدي الى البلاد امس الأول تمهيدا لاستئناف مهمته مع الفريق استعدادا للموسم المقبل حيث ستنطلق تدريباتهم مساء غد على صالة النادي.

وفي السياق ذاته، تغادر بعثة الفريق الى معسكر اعدادي في القاهرة في ٦ سبتمبر المقبل ويستمر اسبوعين يتخللها مباريات ودية مع فرق محلية، وكانت إدارة الشباب قد تعاقدت مع يوسف شاهين على سبيل الإعارة من القرين.

وتتطلع الإدارة للمزيد من التعاقدات في فترة الانتقالات الحالية خاصة ان فجوة هجومية دفاعية خلفها رحيل نجم الفريق مشعل المطيري والذي ابتعد عن ممارسة هوايته بداعي المرض وبسبب العمليات الجراحية.

بدوره، اكد مدير الفريق منصور جعفر بان الإدارة تبحث عن تدعيم صفوف الفريق بلاعبين من مختلف المراحل السنية وأيضا عبر البحث في عقود اللاعبين الأحرار ولكن ضرورة الاعتماد على التوليفة الحالية واجبة خاصة في ظل صعوبة استقطاب لاعبين يصنفون من الطراز الأول.



وأضاف لدينا فريق قادر على تحقيق نتائج جيدة في ظل التزام اللاعبين في التدريبات اليومية وتوجيهات الجهازين الإداري والفني.

وتابع لا يمكننا التلويح بعصا سحرية للصعود الى المنافسة على اللقب ولكن يمكننا مضاعفه جهودنا وتكريس الخبرات الفنية والإدارية لمصلحة الفريق والنادي.