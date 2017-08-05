مبارك الخالدي

رفض الجهازان الإداري والفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الكويت مبدأ الراحة أمس الجمعة اذ واصل الفريق تدريباته المعتادة بقيادة الأردني عبدالله بوزمع، وأدى الأبيض الحصة التدريبية مكتمل الصفوف باستثناء الغياب الوحيد للظهير الأيمن سامي الصانع بداعي الإصابة في إشارة إلى جاهزية لاعبيه العالية لتطبيق المرحلة الأولى من البرنامج الإعدادي قبل السفر إلى معسكره التركي.

ونفذ لاعبو الفريق خلال اليومين الماضيين عددا من الوحدات التدريبية الخاصة برفع معدلات المرونة واللياقة البدنية إضافة إلى تقسيمة ترفيهية بين اللاعبين الغاية منها تفقد قدرات خط الظهر وتدوير أكثر من لاعب في مركز الظهير الأيمن فضلا عن رغبة بوزمع كسر حالة الجمود المصاحبة للتمارين.

ومن المقرر أن يلتقي الكويت مع السالمية ١٠ الجاري قبل السفر إلى مدينة ازميت التركية وتحظى المباراة الودية بأهمية خاصة لدى الجهاز الفني لوضع خط الدفاع تحت الاختبار بعد التغييرات التي طرأت على مراكز اللاعبين بانضمام قلب الدفاع الجديد محمد البذالي وتجربة أحد اللاعبين في مركز الظهير الأيمن بعد ثبوت الغياب الطويل للصانع الذي يخضع لبرنامج تأهيل طويل المدى بسبب عملية الرباط التي أجريت له في برشلونة مؤخرا.