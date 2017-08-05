يعقوب العوضي

توصلت ادارتا القرين وكاظمة في كرة اليد الى اتفاق يشمل صفقة تبادلية، اذ سينتقل لاعبا «البرتقالي» عبدالله السنافي ومحمد عدنان الى القرين مقابل انتقال محمد الصانع وبخيت الأحمد الى كاظمة لموسم واحد على سبيل الإعارة.

ومن المقرر ان يوقع اللاعبون الأربعة على عقود الإعارة في الأيام القليلة المقبلة.

وفي إطار متصل، تنطلق مساء اليوم تدريبات القرين بقيادة المدرب الوطني عباس طه في صالة النادي، كما سيعقد الجهازان الإداري والفني اجتماعا عاديا مع اللاعبين لشرح خطة الإعداد وأهداف الفريق للموسم المقبل.

وفي وقت سابق، أكد طه ان الاعتماد على اللاعبين الشباب سيكون ركيزة أساسية لبناء فريق قادر على المنافسة على الصعود لمنصات التتويج.

واستطرد: لا يمكن التنبؤ بصعوبة المهمة الا بعد انطلاق المنافسات ولكن بدورنا كجهاز فني علينا إعداد العدة والاستفادة من كل التدريبات والاحتكاك مع الفرق الأخرى في المباريات الودية، ناهيك عن ضرورة التركيز على زيادة التناغم والانسجام، فيما بين اللاعبين عبر المباريات الودية.