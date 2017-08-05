مبارك الخالدي

من المقرر أن يقود تدريبات الفريق الأول لكره القدم بالنادي العربي اليوم أو غدا على أبعد تقدير المدرب محمد إبراهيم، وكانت تدريبات الأخضر قد انطلقت قبل نحو اسبوع بقيادة المدرب المساعد فاضل مطر ومدرب اللياقة بوكوز والبرازيلي دينيس الذي انضم موخرا فيما تولى الوطني شاكر الشطي قيادة تدريبات الحراس وبالرغم من غياب إبراهيم عن انطلاق الحملة الأولى لتدريبات الفريق بسبب ارتباطه برحلة علاج في لندن إلا أنه تواصل بشكل يومي مع المدرب المساعد مطر وأعضاء الجهاز الإداري اذ أبدى ملاحظاته حول حضور اللاعبين، مشيرا إلى التدرج في الأحمال التدريبية حتى موعد وصوله.

ويترقب الجمهور العرباوي دخول الجنرال التدريبات ووضع بصمته على قائمه اللاعبين التي لاتزال في حالة من عدم الاستقرار بسبب الإيقاف الدولي المفروض على النادي وحرمانه من التعاقدات مع لاعبين محترفين الموسم المقبل.

وعلمت «الأنباء» أن إبراهيم يتابع المفاوضات المستمرة مع العراقي علي حصني الذي باتت المسافة بينه وبين النادي قريبة جدا نحو التجديد بعد دخول رئيس النادي ورئيس الجهاز الكروي جمال الكاظمي على خط المفاوضات المباشرة مع اللاعب ‏‫والاتفاق بشكل كبير بين الجانبين على تفاصيل الاتفاق اذ تشير التوقعات إلى وصول اللاعب إلى البلاد خلال الساعات القليلة المقبلة.