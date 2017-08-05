عبدالعزيز جاسم

قال المنسق الإعلامي للفريق الأول لكرة القدم في القادسية زياد الشطي أن الحضور الكبير في تدريبات القادسية منذ اليوم الأول أمر «يبشر بالخير» وهو دلالة واضحة على حرص جميع اللاعبين في الالتزام من أجل المواصلة مع الأصفر حتى نهاية الموسم، مشيرا إلى أن الفريق سيكون «غير» هذا الموسم بعد عودة جميع اللاعبين المعارين والتعاقد مع المحترفين البرازيلي أليكس ليما والمالي محمد للشيخ توريه مبكرا الأمر الذي سيصب في مصلحة الفريق وكذلك المدرب الكرواتي داليبور الذي سيتمكن من وضع برنامجه التدريبي دون تعقيدات.

وقال الشطي إن المدرب سيختار خلال الفترة المقبلة قائمة الـ 30 لاعبا سواء التي ستكون مع الفريق في المعسكر أو التي سيتم تقييدها في كشوفات الفريق وبالتالي ستكون هناك أسماء خارج القائمة لذلك يجب أن يعمل داليبور بهدوء دون أي ضغوطات حتى يتمكن من اختيار التشكيلة الأمثل التي تخدم الفريق طوال الموسم، لافتا إلى أن إدارة النادي رفضت إعارة فهد المجمد للسالمية لحاجة الفريق إليه.

وبين الشطي أن الأصفر كعادته سيدخل كل بطولة من أجل تحقيقها وهو أمر اعتدنا عليه طوال المواسم السابقة، لذلك فان الإعداد الجيد سينعكس إيجابا على مستوى الفريق طوال الموسم، مشيرا إلى ان المدرب داليبور منح راحة للاعبين من تدريبات الأمس على أن تستأنف اليوم والتي ستشهد دخول معظم اللاعبين الغائبين بسبب تواجدهم خارج البلاد.