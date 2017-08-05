يحيى حميدان

أجل مدرب كرة السلة طلال بلال مسألة تجديد عقده مع فريق اليرموك الى الأسبوع المقبل، وذلك لحين وصول مدير اللعبة عبدالحميد بندر من اجازته التي يقضيها خارج البلاد.

وفضل بلال عدم التوقيع على عقد التجديد، وذلك لرغبته في الجلوس على طاولة المفاوضات والتباحث حول احتياجات الفريق، لاسيما انه يعاني من الضغط نظرا لتدريبه فريق فئة الشباب (تحت 19 سنة) ايضا.

ويدرب بلال «اليرامكة» منذ عام 2012 وشهد الفريق تحت قيادته بعض التطور النسبي والذي كان آخره حصوله على لقب الدرجة الأولى في الموسم الماضي، وهو كان قريبا من التواجد مع الكبار في الدوري الممتاز قبل أن يهبط في المراحل الحاسمة.

واستقر الجهازان الاداري والفني على عدم الاستغناء عن أي لاعب في الموسم الحالي، بالاضافة إلى عدم استقطاب أي عناصر من الفرق الاخرى، وذلك لرغبة الفريق في تصعيد مجموعة من اللاعبين الشباب ومنحهم الثقة.

ومن المقرر أن يغادر فريقي الشباب (تحت 19 سنة) والناشئين (تحت 17 سنة) البلاد يوم 12 الجاري لاقامة معسكر تدريبي خارجي في العاصمة المصرية القاهرة ويستمر لمدة اسبوعين، سيخوض خلالهما الفريقان عددا من المباريات التجريبية التي ستساهم في الارتقاء بمستوى اللاعبين، فيما لن يقيم الفريق الأول معسكرا تدريبيا خارجيا.

ومن المؤكد ان لاعب الكويت خالد الغيص الذي كان معارا لليرموك في الموسم الماضي سيعود لفريقه «الأبيض» نظرا لحاجة الفريق له.