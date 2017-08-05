يعقوب العوضي

تغادر بعثة منتخبنا الوطني لكرة اليد للناشئين تحت (17 سنة) إلى المجر في العاشرة مساء اليوم لإقامة معسكر تدريبي استعدادا لمنافسات الدوري العام للشباب، والذي اقر الاتحاد فيها مشاركة الأزرق الناشئ مع بقية الفرق تعزيزا لرفع المستوى الفني للاعبي المنتخب ومحاربة تراجع مخزون اللياقة وضياع الانسجام فيما بينهم بسبب الإيقاف الدولي المفروض على الرياضة الكويتية.

ويترأس البعثة أمين سر الاتحاد نصيب الرندي ويرافقه اداري الوفد علي المذن والجهاز الفني بقيادة المدرب الوطني محمد مبارك ومساعده مساعد الرندي واللاعبون: عبدالرحمن الفاضل، احمد اسماعيل، سليمان ماهر، مشعل القصاب، فهد صلبوخ، حيدر دشتي، راكان عوض، علي البلوشي، نائل محمد، يوسف الصفران، عثمان عبدالعزيز، فواز عبدالهادي، تركي الازمع، محمد دشتي، عبدالعزيز المسعودي، فيصل مناحي، مبارك موسى، سلمان علي، محمد المرزوق وفرج خالد.