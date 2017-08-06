داليبور يعلن قريباً عن قائمة لاعبيه المحلية

عبدالعزيز جاسم

وصل مساء أمس محترف القادسية، المهاجم البرازيلي ريناتو دي ليما، تمهيدا للتوقيع معه ودخوله التدريبات بشكل رسمي، وكان في استقباله نائب رئيس جهاز الكرة سامي بويابس والمنسق الإعلامي زياد الشطي وأحمد نبيل من سكرتارية الفريق ووكيل ريناتو لاعب القادسية السابق بدر الشمري.

ومن المقرر أن ينضم غدا المحترف الآخر المهاجم المالي محمد الشيخ توريه ويدخل التدريبات في نفس يوم التوقيع الرسمي. واستؤنفت مساء أمس تدريبات «الأصفر» بعد أن منح المدرب الكرواتي داليبور ستاركفيتش اللاعبين راحة من تدريبات مساء اول من امس وذلك خوفا من تعرض اللاعبين للإرهاق وكذلك أي إصابة عضلية مفاجئة، حيث يسعى للتدرج في عملية رفع اللياقة البدنية والتي سيتم تكثيفها بشكل فعال في المعسكر التركي المقرر له ١٤ الشهر الجاري والذي يستمر لمدة اسبوعين يتخلله ٣ مواجهات ودية قبل العودة للبلاد والاستعداد لمواجهة الكويت ٦ سبتمبر المقبل على لقب كأس السوبر.

ومن المتوقع ان يعلن داليبور نهاية الأسبوع الجاري عن قائمة لاعبيه المحلية الذين سيكملون المشوار معه حتى نهاية الموسم ما يعني اعارة عدد كبير من اللاعبين لأندية أخرى.