قائمة المعسكر «صداع في رأس العرباويين»

مبارك الخالدي

وصل إلى البلاد فجر امس مدرب فريق الكرة بالنادي العربي، محمد إبراهيم، قادما من لندن بعد انتهاء إجازته الخاصة المتضمنة برنامجا علاجيا.

ولم يحضر «الجنرال» إبراهيم تدريبات الفريق العرباوي مساء أمس، إذ من المقرر ان يبدأ المدرب مهامه رسميا ظهر اليوم بغداء عمل خاص يجمعه مع اللاعبين وأعضاء الجهازين الفني والإداري قبل ان يتوجه الجميع الى الملعب الفرعي لستاد صباح السالم ليتولى إبراهيم قيادة الحصة التدريبية.

ومن المقرر ان يناقش إبراهيم مع أعضاء الجهازين الفني والإداري التقريرين الخاصين في أوضاع الفريق منذ انطلاق التدريبات، كما سيتناول الاجتماع جلسات خاصة مع عدد من اللاعبين الذين لاتزال مشاكلهم عالقة تمهيدا لاتخاذ ما يلزم لحلها.

ومن المتوقع ان يواجه «الأخضر» أسبوعا حاسما اعتبارا من اليوم وهي المرحلة الخاصة بتولي إبراهيم مهام إعدادا الفريق ويواجه المدرب المشكلة الأولى في تجهيز قائمة لاعبي معسكر القاهرة الـ 26 لاعبا، وبينت مصادر ان الجهاز الإداري ربما يتمكن من رفع العدد إلى 28 لاعبا تجنبا لحدوث أي مشاكل مع اللاعبين قد تعيق توجهات الجهاز الفني في البحث عن الاستقرار.

دخول باني وإبراهيم غداً

وفي سياق متصل، دخل عبدالرحمن باني التدريبات مساء امس بقيادة المدرب المساعد فاضل مطر.

ومن المقرر ان يدخل المدافع أحمد إبراهيم التدريب غدا بعد نجاح الجهاز الإداري في حل المشكلة الطارئة التي واجهت اللاعب ومنعت دخوله التدريبات منذ اليوم الأول فضلا عن موافقة الجهاز الطبي برئاسة د.أنور محمد على دخوله التدريبات لشفائه التام من آلام في الظهر.