أحمد السلامي

باشر المدرب الوطني عبدالحميد العسعوسي مهام عمله مع نادي كاظمة رسميا وذلك بعد وصوله إلى البلاد وانتهاء إجازته الخاصة والتي كان يتابع أثناءها تفاصيل العمل داخل أسوار «البرتقالي» بعد تولي المدرب البرتغالي أنطونيو أوليفيرا مهام تدريب الفريق الأول لكرة القدم خلفا خلفا للروماني ماتروك فلورين الذي تم فسخ عقده.

ويعتكف حاليا الجهاز الفني بمعية الجهاز الإداري على دراسة ومراجعة عدد من السير الذاتية لمحترفين أجانب سيتم اختيار 3 منهم لتدعيم خطوط الفريق الأول لكرة القدم وذلك بهدف سد الثغرات التي يعاني منها الفريق والاستفادة منهم في الخطة التي تم رصدها لمنافسات الموسم الجديد.

وكان الجهاز الفني قد اعتمد خطة متكاملة للانطلاق من خلالها في العمل للموسم الجديد بدأت فعليا من خلال التدريبات اليومية التي تسبق المعسكر التدريبي الذي سيقام في تركيا ابتداء من 15 إلى 30 الشهر الجاري والذي يخوض من خلاله الفريق عددا من المباريات التجريبية، فيما سيشهد الفريق إقامة المزيد من المباريات الودية على الصعيد المحلي بعد الانتهاء من المعسكر الخارجي ليكون اللاعبون جاهزين لمنافسات الموسم بأفضل صورة ممكنة.

واختارت الإدارة تركيا لتكون وجهة خاصة في الفريق وذلك نظرا للإمكانيات المتوافرة هناك شمع الدعم المقدم من الهيئة العامة للرياضة، ناهيك عن توافر فرصة إقامة مباريات ودية مع فرق تركية ذات مستويات فنية عالية وسيعود بالنفع والفائدة على الفريق بصورة عامة من خلال اكتساب المزيد من الخبرات.