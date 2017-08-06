يعقوب العوضي

تغادر بعثة منتخبنا الوطني لكرة اليد لفئة الشباب الى سلوفينيا مساء اليوم للدخول في معسكر تدريبي قبل المشاركة في منافسات الدوري العام. ويترأس البعثة محمد جمعة عضو مجلس إدارة الاتحاد ويرافقه اداري الفريق عباس كريمي والجهاز الفني بقيادة المدرب الوطني خالد غلوم ومساعده عبدالرضا جرخي و٢٠ لاعبا، هم: مبارك الشمري، حسين جابر، جراح جمعة، بندر الشمري، فواز عبدالجليل، عبدالعزيز ماهر، احمد القلاف، عذبي جوهر، دعيج الهنيدي، حسن صفر، سعود الجريد، محمد فاضل، عبدالعزيز نجم، مشعل العدواني، احمد مراد، فهد حبيب، حسن الكندري، يوسف جاسم، خالد البديح وجاسم موسى.

وأكد رئيس البعثة محمد جمعة أن الجميع يعمل على قدم وساق لاعداد الفريق بالصورة المطلوبة، مضيفا ان المعسكر التدريبي يأتي ضمن اطار الحفاظ على المستوى الفني العام للاعبين. وأشار جمعة الى ضرورة مشاركة المنتخبات الوطنية ضمن منافسات الدوري العام خاصة ان المشاركات الخارجية متوقفة في ظل العقوبات الدولية على الرياضة الكويتية ممثلة في تعليق النشاط الخارجي عامة واليد خاصة.

واثنى جمعة على الهيئة العامة للرياضة لتعاونهم في توفير المعسكر التدريبي للفرق ودعمهم المتواصل لكرة اليد.

اما غلوم، فقد عبر عن ارتياحه لخطة الاعداد، مؤكدا أهمية التعاون فيما بين اللاعبين والجهازين الإداري والفني للوصول الى النتائج المطلوبة من المعسكر التدريبي. وأضاف: لا يمكن التكهن بمستوى المنتخب فنيا في الوقت الحالي ولكن لدى الأزرق الشاب عدة مواهب تحتاج للاحتكاك البدني والخبرة الميدانية لتتطور وتصل الى مرحلة النضوج التام.