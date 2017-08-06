يحيى حميدان

تقدم رئيس نادي برقان هملان الهملان بالشكر الى أعضاء الجمعية العمومية بالنادي، والتي تم عقدها في مقر نادي الساحل، عقب اعتماد التقريرين المالي والإداري مساء اول من امس. وشكر الهملان كذلك جميع من ساهم في إنهاء الجمعية العمومية خلال دقيقتين، وخص بالذكر رجال وزارة الداخلية والهيئة العامة للرياضة.

من جهته، أبدى رئيس المجلس التأسيسي وامين السر المستقيل د. حمد ماجد رفضه للاجراءات التي تمت خلال الجمعية العمومية، مبينا انه كان هناك الكثير من العراقيل.

وأضاف: «لم يتم منحنا الفرصة للحديث ايضا، كما تواجد الكثير من الأشخاص الذين لم يكن لهم صفة وحضروا فقط لمنعنا من التحدث، ولم تكن هناك أي كشوفات، ونحن لا نرضى بكل هذه الاجراءات». وأشار ماجد الى أنه سيصعد الموضوع الى وزير التجارة وزير الدولة لشؤون الشباب بالإنابة خالد الروضان لاطلاعه بما تم خلال الجمعية العمومية لنادي برقان.