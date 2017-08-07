الدوسري: إدارة البرتقالي تهدف إلى استعادة مكانة اللعبة

يعقوب العوضي

تجهيزا للمشاركة في منافسات الدوري العام تنطلق تدريبات فريق اليد الأول في كاظمة في ١٥ الجاري على صالة النادي بقيادة المدرب الجزائري رابح غربي والذي تعاقدت معه إدارة البرتقالي خلفا للمدرب الوطني خلدون الخشتي والذي قاد الفريق في الموسم الماضي.

ومن المتوقع وصول المدرب رابح مطلع الأسبوع المقبل لمباشرة مهامه مع الفريق فور الانتهاء من إجراءات التأشيرة الرسمية.

الى ذلك، تفاضل إدارة النادي بين سلوفينيا وصربيا لإقامة المعسكر التدريبي الخارجي والذي سيقام منتصف سبتمبر المقبل ومن المرجح أن تحدد الوجهة مع وصول مدرب الفريق.

وأكد مدير الفريق الأول م.أحمد الدوسري أن إدارة النادي تعمل على قدم وساق لإعداد الفريق بالصورة المطلوبة لإعادته إلى منصات التتويج واستعادة مكانته بين فرق المقدمة والمناقسة على لقب البطولة.

وأشاد الدوسري بالجهود المبذولة من مجلس الإدارة كما أثنى على مدير اللعبة عمر الملا وقال: أرى تطلعات إدارة النادي للمستقبل وأجد كل الدعم المطلوب للوصول بالفريق الى افضل المراحل الفنية.

وأضاف: لا يمكن التلويح بعصا سحرية لتحقيق الإنجازات، ولكن بالعمل الدؤوب والإصرار والعزيمة وتوفير متطلبات الجهازين الإداري والفني واللاعبين سنتمكن من تحقيق الأهداف المنشودة.

وتابع قائلا: لم تدخر إدارة النادي أي جهود من اجل تدعيم صفوف الفريق بلاعبين على مستوى فني عالي بغرض رفع المستوى الفني العام، وشكر الدوسري مجلس الإدارة ومدير اللعبة على دعمهم المتواصل بمختلف الصور.