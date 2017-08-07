عبدالعزيز جاسم

علمت «الأنباء» من مصادر موثوقة أن إدارة نادي كاظمة رفضت الشروط التي أبدى من خلالها حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم شهاب كنكوني العودة عن قرار اعتزاله والمتمثلة بالحصول على راتب شهري بالإضافة لمكافأة الاحتراف الجزئي، ما يعني أن كنكوني سيتم قيده وتسجيله في كشوفات اتحاد الكرة، وفي حين أبدى رغبته في اللعب دون مقابل سيتمكن من دخول التدريبات مع باقي اللاعبين.

وفي نفس السياق، تتواصل تدريبات البرتقالي بقيادة المدرب البرتغالي توني أوليفيرا ومساعده عبدالحميد العسعوسي، حيث أظهرت التدريبات التركيز بصورة كبيرة على رفع اللياقة البدنية قبل الانطلاق لمعسكر 15 الشهر الجاري والمقرر من خلاله خوض 3 مباريات ودية وتواجد رباعي المحترفين من بينهم السوري جهاد بسمار والبرازيلي فيليبي ألفيس اللذان بات التوقيع معهما بشكل رسمي هو العقبة الأخيرة قبل انضمامهما للتدريبات بشكل رسمي.