مبارك الخالدي

يصل البلاد اليوم المدرب الصربي للفريق الأول لكرة القدم في نادي الجهراء الصربي بوريس بونياك، ومن المقرر ان يباشر بونياك مهامه رسميا مع الفريق اعتبارا من يوم الغد.

وكانت إدارة الجهراء قد استقبلت المدربين المساعدين لبونياك وهما مدرب الحراس سلوبدان ومدرب اللياقة بيتر، حيث شارك المدربان في الحصة التدريبية مساء الأول مـــن امــس إلى جـــوار مساعــد المـدرب نــواف جابــر.

وفي نفس السياق، اكتمل عقد الطاقم المساعد للفريق بوصول الطبيب الألباني سيرجو يوم امس، حيث باشر الطبيب مهامه الرسمية مساء بالاطلاع على الملفات الطبية الخاصة باللاعبين كما تفقد العيادة الطبية الملحقة بستاد مبارك العيار اذ يتمتع الطبيب بخبرة كبيرة في إصابات الملاعب ما يشير إلى حرص الجهاز الإداري والفني في توفير كل عناصر النجاح للفريق الموسم المقبل.

انطلاق تدريبات الـ 19

انطلقت تدريبات فريق تحت 19 سنة مساء الأول من امس بقيادة المدرب مصطفي مراد ومساعده بدر دهيمان ومدرب الحراس احمد الخالدي وتميزت الحصة التدريبية بكثافة الحضور اللاعبين.

وأشار مراد الى ان الجهراء يتطلع إلى المنافسة على لقب بطوله الدوري الموسم المقبل كما عبر عن شكره وتقديره إلى إدارة النادي بدعمها للفريق.