عبدالعزيز جاسم

تعاقدت إدارة نادي القادسية مع المحترف البرازيلي ريناتو دي ليما رسميا ظهر أمس بحضور رجل الأعمال محمد النصار الذي تكفل بقيمة الصفقة مع المحترف الآخر المالي محمد الشيخ توريه المقرر وصوله اليوم.



وحضر التوقيع بالإضافة إلى ليما والنصار مساعد مدير الكرة سامي بويابس والمنسق الإعلامي للفريق زياد الشطي ووكيل أعمال اللاعب بدر الشمري، وانضم ليما لتدريبات الفريق الرسمية في يوم وصوله أول من أمس.



ومن المتوقع ان تشهد تدريبات اليوم اكتمال الصفوف القدساوية باستثناء غياب ضاري سعيد للإصابة وتواجده في رحلة علاج بأميركا على أن ينضم للمعسكر التركي 14 الشهر الجاري كما لم يعط الحارس نواف الخالدي موعدا محددا من أجل دخوله التدريبات بعد ترحيب الجهازين الإداري والفني بقرار عودته للملاعب مرة أخرى.