يعقوب العوضي

أشاد إداري منتخب يد الناشئين علي المذن بالتعاون التام بين اللاعبين والجهازين الإداري بقيادة نصيب الرندي أمين السر والفني بقيادة المدرب الوطني محمد مبارك ومساعده مساعد الرندي حيث اكد ان التزام اللاعبين بحضور الحصص التدريبية يوميا يبعث على الاطمئنان ويعكس مدى اهتمام اللاعــبين بالتواجـــد ضمـــن تشكيلة المنتخب الوطني بمختلـــف المراحـــل السنيــة.

وأضاف: لا يوجد لاعب لا يطمح في التواجد بتشكيلة المنتخب والمنافسة لإثبات الذات للفوز بشرف رفع اسم وعلم الدولة في مختلف المحافل الدولية الرياضية، ولكن بسبب الإيقاف الدولي حرم شباب الكويت من المشاركة خارجيا وفي ظل الإيقاف الدولي لا يسعنا القيام بالكثير الا ان خطوة الاتحاد بإشراك المنتخبات في البطولة المحلية جاءت في توقيت مناسب.

وتابع: من خلال مشاركة المنتخب في الدوري العام يمكننا الحفاظ على المستوى الفني العام وتلافي التراجع في مخزون اللياقة والأداء واللحاق بركب المنتخبات المجاورة في حال رفع الإيقاف.

وكان منتخبنا الوطني للناشئين قد غادر إلى المجر امس الأول للدخول في معسكر تدريبي استعدادا لمنافسات الدوري العام للشباب.