مبارك الخالدي

دخل المدرب الوطني محمد ابراهيم تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي العربي بشكل رسمي يوم امس، وهي المرة الأولى لظهور «الجنرال» على رأس الجهاز الفني للأخضر منذ الإعلان عن التعاقد معه منذ نحو شهر بسبب تواجده خارج البلاد في اجازة خاصة.

وعقد ابراهيم اجتماعا فنيا مع اللاعبين ضم أعضاء الجهازين الفني والإداري وذلك قبل انطلاق التدريبات، اذ أثنى المدرب على الروح العالية للاعبين، متمنيا استمرارها لتحقيق آمال الجمهور العرباوي في المنافسة على الألقاب المحلية.

وحضر الاجتماع نائب رئيس جهاز الكرة خليل البلام ومساعد المدرب فاضل مطر وأعضاء الجهازين الفني والإداري و25 لاعبا ومن المقرر ان تستمر تدريبات الفريق المحلية حتى موعد المغادرة الى معسكر القاهرة 15 الجاري.