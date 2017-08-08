أشاد بدور الروضان والهيئة ونادي الألعاب الشتوية ورئيسه

أكد مدرب منتخب السيدات لهوكي الجليد مشعل العجمي أهمية مشاركة الكويت للمرة الاولى في بطولة بانكوك الدولية المفتوحة في تاريخ رياضتها العريق بمنتخب سيدات في لعبة هوكي الجليد ليكون هذا المنتخب نواة لاستقطاب المنتسبات الجدد في المستقبل القريب الى اسرة الهوكي، على ان يحببن مثل هذا النوع من الرياضات في سبيل رفع علم الكويت واسم بلادهن عاليا في المحافل الدولية.

وحول استعدادات المنتخب وتدريباته في صالة التزلج قبل سفره في ١٣ الجاري الى معسكر التشيك قال العجمي ان الاستعداد جيد من حيث الاستراتيجية التي وضعت بين الادارة والجهاز الفني وملاحظاتي للاعبات سيكون لهن مستقبل من حيث الجدية.

وتحدث العجمي حول مشاركة السيدات في بطولة بانكوك الدولية المفتوحة ان كان هذا القرار مفيدا لمنتخب جديد فقال: طبعا انا بعد الله لولا إدارة النادي لم أكن موجودا باللعبة، وأنا أشكر الإدارة وعلى رأسهم فهيد العجمي لوضع الثقة بي لقيادة منتخب السيدات، معتبرا ان اللعبة في تطور مستمر ويجب مواكبة التطورات لنستمر بالتقدم لبناء اساس للمستقبل قوي.

وأشاد العجمي، وهو مدير التطوير في نادي الالعاب الشتوية ايضا، بفكرة مدرسة هوكي الجليد التي باتت واقعا يوميا يستقطب ٣٠٠ لاعب ولاعبة حتى الآن، معتبرا اياها رافدا مهما واساسيا لباقي فئات المراحل السنية في لعبة هوكي الجليد، اللعبة الجماعية الاولى في رياضات الألعاب الشتوية.

وأثنى العجمي، وهو نجم منتخب الهوكي للرجال، على دور الهيئة العامة للرياضة وتسخيرها لكل شيء لصالح النهوض باللعبة والارتقاء بها بفضل توجيهات وزير التجارة والشباب خالد الروضان.

من جانبها، قالت مديرة منتخب السيدات نهى نجف ان تسلمها لهذه المهمة يعتبر الأولى لها كتجربة ادارية رياضية، لافتة الى ان الاستعدادات لمعسكر التشيك ممتازة، موضحة ان عدد اللاعبات اللاتي سيسافرن الى المعسكر مع من يرافقهن من اهاليهن بلغ ١٩ لاعبة.

وحول برنامج المعسكر قالت: سيكون يوميا لمدة اسبوعين بمعدل تدريبين في اليوم على الثلج وتدريب لياقة ورفع مستوى الاداء.

ووجهت نهى شكرها الكبير الى ادارة نادي الالعاب الشتوية والى الهيئة العامة للرياضة ودعمها المستمر للالعاب في النادي والى اهتمام وزير التجارة والشباب خالد الروضان بالنادي والالعاب المنضوية تحت رايته.