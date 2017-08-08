أعلن بنك الكويت الدولي أن أبطال فريق الخيل والفروسية، الذي يشمله البنك برعايته ويحمل اسم الدولي، قد غادروا البلاد مؤخرا لإقامة معسكر تدريبي في هولندا استعدادا للموسم المقبل وللمشاركة بعدة بطولات أوروبية.



ويضم فريق الفرسان كلا من غازي الجريوي، أحمد المضاحكة، عبدالله حمادة وأحمد الأنصاري.



وبهذه المناسبة، صرح مدير وحدة الاتصال المؤسسي في البنك، نواف ناجيا بأن «رعاية البنك لفريق الفرسان تأتي في إطار حرصنا على رعاية الشباب والرياضيين، بالإضافة إلى دعمنا للأنشطة الرياضية ومشاركات الرياضيين الموهوبين من شباب الكويت في البطولات المتنوعة، خاصة بعد أن حصد فريق الفرسان مراكز متقدمة في عدد من بطولات القفز على الحواجز المحلية والدولية.



كما أشاد ناجيا بجهود أعضاء الفريق والتزامهم بالتدريبات، ما يساهم في تقدم مهاراتهم في رياضة القفز على الحواجز، كما أدى لتألق أعضاء الفريق وإحرازهم مراكز متقدمة في العديد من البطولات، متمنيا لهم تحقيق المزيد من النجاحات في الموسم القادم، ورفع اسم الكويت عاليا على الصعيدين الإقليمي والعالمي.



من جانبه، أعرب الفارس غازي الجريوي عضو مجلس إدارة نادي الصيد والفروسية عن سعادته للمشاركة مع زملائه في هذا المعسكر، مشيدا بالدعم المادي والمعنوي الكبير الذي يقدمه لهم الدولي متمثلا برئيس مجلس الإدارة، الشيخ محمد جراح الصباح، بهدف الارتقاء بهذه الرياضة الأصيلة التي تعود جذورها إلى تاريخ الآباء والأجداد، موضحا أن الفرسان قد اشتروا خيولا جديدة من هولندا وبدأوا بالتدريب استعدادا للمشاركة في بطولات الموسم القادم.

كما أشار الفارس عبدالله حمادة إلى المستوى الذي وصلت إليه رياضة القفز على الحواجز في الكويت، ما يبشر بالخير لمستقبل هذه الرياضة، متوقعا أن يشهد الموسم المقبل إنجازات مميزة بفضل الاستعدادات والتدريبات الخارجية التي يشارك بها أعضاء جميع الأندية وعدد كبير من فرسان الكويت.