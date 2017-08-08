الشملان: إنجاز لبلدي وليس شخصياً

حقق لاعب المنتخب الوطني للمبارزة في سلاح السابر يوسف الشملان انجازا تاريخيا وغير مسبوق للرياضة الكويتية بحصوله على المركز الرابع في التصنيف العالمي الذي اعلن عنه الاتحاد الدولي للعبة خلال اليومين الماضيين، ويعد هذا الانجاز الاول من نوعه حيث سبق لشقيقه بندر ان حصل على المركز الخامس منذ عامين. ويضاف انجاز يوسف الشملان الى الانجازات السابقة للعبة المبارزة.

وبهذا سيتمكن الشملان من التأهل مباشرة لبطولة كأس العالم المقبلة والبطولات الاسيوية دون اللجوء الى التصفيات المؤهلة.

ثمرة برنامج الموهوبين

من جهته، اعتبر المدير الفني للمنتخبات الوطنية عبدالكريم الشملان ان هذا الانجاز غير المسبوق وضع اسم الكويت وبقوة على خارطة المبارزة العالمية وسيزيد من حظوظ لاعبي الكويت الاخرين في المشاركة بالبطولات المقبلة، مشيرا الى انه ووفقا لقوانين الاتحاد الدولي للعبة في حال تقدم اي دولة في التصنيف العالمي سيسمح لها بزيادة عدد اللاعبين المشاركين في البطولات الدولية.

واضاف الشملان ان هذا الانجاز جاء نتيجة تضافر جهود كبيرة ومتواصلة من اسرة اتحاد المبارزة ابتداء من مجلس ادارة الاتحاد الى الجهازين الاداري والفني وقال: يعد هذا الانجاز ثمرة برنامج الموهوبين الذي تشرف عليه الهيئة العامة للرياضة وباشرنا به منذ عامين تقريبا ولولا دعم الهيئة لما وصلنا الى تحقيق العديد من البطولات الاسيوية والعربية على مستوى جميع المنتخبات وتكلل ذلك بحصول يوسف على التصنيف الرابع عالميا.

واستطرد قائلا: هدفنا في برنامج الموهوبين بالمشاركة مع الهيئة العامة للرياضة الوصول الى الاولمبياد المقبل والوقوف على منصة التتويج لرفع اسم الكويت في هذا المحفل العالمي.

وتوجه الشملان بالشكر للهيئة العامة للرياضة ومجلس ادارة اتحاد المبارزة والجهازين الاداري والفني وطالب اللاعب ببذل المزيد من الجهد للمحافظة على هذا التصنيف والتقدم الى المراكز الاولى.

وقال يوسف الشملان المصنف الرابع عالميا: ان هذا الانجاز لبلدي الكويت ولا اعتبره شخصيا على الاطلاق ولو لم تقف معي الكويت منذ بداية مشواري لما وصلت الى ما انا عليه الان وسأستثمر هذا من اجل رفع اسم بلدي.

واعرب الشملان عن عظيم سعادته وأهدى ما حققه الى الحكومة الكويتية والشعب الكويتي ولكل من وقف معه خلال مشواره وخص بالشكر اتحاد اللعبة والجهازين الاداري والفني وقال: سنعمل في المستقبل القريب على تحقيق انجازات اضافية للكويت على المستوى العالمي والاسيوي واملي ان احقق مركزا متقدما في الاولمبياد المقبل.