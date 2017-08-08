أوضح أمين السر العام في نادي القادسية بالوكالة رفاعي الديحاني أن إدارة النادي تكفلت بعلاج لاعب الفريق الأول لكرة القدم عادل مطر والذي كان معارا إلى نادي السالمية الموسم الماضي.



وأضاف انه بالرغم من أن علاج اللاعب يجب أن يتكفل به نادي السالمية كون اللاعب أصيب خلال إعارته وحسب العقد المبرم بين الطرفين فإن إدارة الأصفر قررت علاج اللاعب بعد أن خاطبت نظيرتها بنادي السالمية دون أن تتلقى أي رد بهذا الشأن.



وقال الديحاني ان مطر من اللاعبين المميزين وهو أحد أبناء نادي القادسية الذي عود الجميع على رعاية ودعم أبنائه وحفظ كل حقوقهم.