انضم حارس نادي الكويت لكرة اليد مشعل الشطي رسميا إلى القرين على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد ويعتبر بذلك الموسم الثاني للشطي مع القرين، وكان الحارس قد قدم مستوى مميزا مع القرين في الموسم الماضي بالوصول إلى المباراة النهائية في بطولة كأس الاتحاد واحتل مركز الوصافة إلى جانب التأهل إلى الدوري الممتاز ضمن فرق الخمسة الكبار.

وحضر توقيع استمارة تسجيل الشطي مدير لعبة اليد بنادي القرين حامد العمران ومساعد المدير عبدالعزيز يالوس.

وأكد العمران أن وجود حارس مميز مثل الشطي يعطي الجهاز الفني بقيادة المدرب الوطني عباس طه مساحة فنية واسعة في الجانب الدفاعي بتطبيق عدة طرق بوجود حارس فذ، متمنيا ان يوفق الشطي في موسمه الجديد مع القرين ويحتل الفريق احد المراكز المتقدمة والوقوف على منصة التتويج.

وكانت تدريبات القرين انطلقت امس الأول بحضور عدد جيد من اللاعبين استعدادا للموسم الجديد الذي سينطلق مطلع أكتوبر المقبل.