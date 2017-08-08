يعقوب العوضي

تعاقدت إدارة الفحيحيل مع حارس اليد محمد البلوشي لموسم واحد قابل للتجديد، اذ وقّع البلوشي للأحمر مساء امس الأول في مقر النادي.

وفي إطار متصل مازالت معضلة الصالة تؤرق الأحمر، حيث لم تنته صيانة الصالة الرئيسية، ومن المنتظر أن يتم إيجاد صالة بديلة للبدء في الاستعدادات للمنافسات المحلية والتي تنطلق أكتوبر المقبل.

وحول انتقاله إلى الفحيحيل، اكد محمد البلوشي انه يسعى إلى تحديات جديدة واكتساب الخبرات من خلال التجربة الاحترافية وقال: أتمنى أن أكون عند حسن ظن الجميع وان أكون على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقي.