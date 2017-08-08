يحيى حميدان

أشاد مدرب حراس مرمى منتخب البراعم لكرة القدم سمير دشتي بمستوى الحراس الصاعدين والذين واصلوا التدريب بجدية خلال الفترة الماضية لرغبة اتحاد اللعبة في تجهيز هذا الجيل للمستقبل رغم الايقاف الدولي.



وقال دشتي: إن عمله يقتصر خلال الفترة الحالية على تطوير النشء ورفع مستوياتهم بشكل تدريجي والوصول الى حراس مرمى على مستوى عال من الكفاءة في المستقبل لخدمة «الازرق» في المشاركات الخارجية في حال تم رفع الايقاف، مشيرا الى «ازرق البراعم» يمتلك حراسا موهوبين ويتوقع لهم مستقبلا كبيرا.

وبين دشتي انه سيعمل على تطوير المزيد من المواهب المتواجدين مع الاندية بالتعاون مع أجهزتهم الفنية خلال المرحلة المقبلة لاختيار المميزين منهم وإخضاعهم إلى تدريبات مكثفة وهو ما سيساهم في الارتقاء بمستوياتهم.



وأضاف: «نمتلك حاليا جهازا فنيا رائعا من المدربين الوطنيين قادوا التدريبات خلال فترة الصيف بتواجد عدد كبير من اللاعبين الصغار، وهؤلاء المدربون لديهم الخبرة والكفاءة لصقل مواهب النشء وتطويرهم».



وأشاد دشتي كذلك بجهود الجهاز الإداري والذي وفر كل السبل لتحقيق الفائدة المرجوة من إقامة تدريبات منتخبي الأشبال والبراعم، مشيرا إلى الدور الكبير الذي لعبه عضو اللجنة المؤقتة لإدارة شؤون اتحاد اللعبة خالد الفضلي ومدير المنتخبات خالد الشمري ونائب رئيس اللجنة الفنية د.أحمد عبدالحميد لتسهيل العمل.



ولفت دشتي إلى انه سيكثف الحصص التدريبية خلال المعسكر التدريبي الذي سيقام في النمسا أواخر الشهر الجاري، متوقعا ان يعود بالفائدة على اللاعبين وأنديتهم والكرة الكويتية في المستقبل.



وشكر دشتي الهيئة على دعمها للمنتخبات الوطنية لتنشئة جيل جديد يخدم الكرة الكويتية في المستقبل.