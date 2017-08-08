يحيى حميدان

أعلن نائب رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة شؤون اتحاد كرة السلة رئيس اللجنة الإعلامية الشيخ علي الخليفة عن توزيع المخصصات المالية للأندية من النقل التلفزيوني لمنافسات الموسم الماضي في موعد أقضاه نهاية الأسبوع الجاري.

وكشف الخليفة في حديث مع «الأنباء» ان اجمالي المبالغ التي سيتم توزيعها على جميع الأندية تصل الى 64.327 الف دينار تم الحصول عليها في هذا الوقت المبكر بعد التعاون المثمر بين اتحاد اللعبة ومسؤولي وزارة الإعلام الذين قاموا بجهود جبارة في سبيل صرف عائدات النقل التلفزيوني قبل فترة كافية من انطلاق الموسم المقبل.

وبين الخليفة ان حصة الأندية ارتفعت هذا العام إلى أضعاف ما كانوا يحصلون عليه في الموسم قبل الماضي، اذ على سبيل المثال احد الأندية حصل على 3 آلاف دينار في الموسم قبل الماضي، في حين ان نفس النادي سيتقاضى 11 ألف دينار هذه المرة.

وأضاف: «هذا بالتأكيد سيساهم في مساعدة الأندية على تجهيز فرقها للموسم المقبل من خلال سد بعض الاحتياجات او التوقيع مع لاعبين جدد من الفرق الاخرى».

وأشاد الخليفة بجهود أعضاء اتحاد اللعبة، وكذلك وزارة الإعلام التي ساهمت في نقل 60 مباراة بالمجمل العام خلال الموسم الماضي وهو عدد كبير ويبين مدى حرص التلفزيون على دعم الشباب الرياضي.