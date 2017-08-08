شارك في الوديتين عدد من نجوم المنتخب السوري

سمير بوسعد

ضمن استعدادات ناديي الساحل واليرموك لانطلاقة الموسم الكروي الجديد ٢٠١٧-٢٠١٨، خاض الساحل مباراة ودية أمام منتخب الجالية السورية لكرة القدم بقيادة الكابتن عامر جديد المدرب في نادي الساحل للوقوف على مستويات اللاعبين.



كما لعب اليرموك مباراة مماثلة ودية مع منتخب الجالية السورية لتجربة المحترفين والجدد لتحديد مستوياتهم ايضا، حيث شارك في هذه المباراة عدد من نجوم المنتخب السوري الحاليين وعلى رأسهم فراس الخطيب وزين العابدين الفندي واحمد قدور.



الى ذلك، يلعب منتخب الجالية مباراته الثالثة امام فريق الجالية الهندية على ملعب مشرف التابع للهيئة العامة للرياضة.



واشاد مدرب ومسؤول منتخب الجالية السورية عامر جديد بالتجارب الودية التي لعبها وسيلعبها منتخبنا امام فرق كويتية تلعب في الدرجة الممتازة وفرق الجاليات المعتمدة في الكويت موجها شكره لكل الداعمين للاعبي الجالية والى متابعة واهتمام رابطة مشجعي الاندية والمنتخبات السورية في الكويت ونقل اخبار المنتخب.