أحمد السلامي

علمت «الأنباء» من مصدر مطلع عن تلقي لاعب خط الوسط بنادي اليرموك هاشم عدنان عرضا شفهيا من أحد أندية الدرجة الممتازة البحرينية لخوض تجربة احترافية معه خلال منافسات الموسم الجديد وذلك بناء على اتصالات جرت بين أحد المسؤولين في النادي حيث تولى مهمة المفاوضات وقدم عرضا له لدراسته لتحديد إمكانية فتح باب المفاوضات الرسمية.

وأشار المصدر إلى أن النادي البحريني رصد اللاعب في الفترة الماضية عبر أحد المدربين الذين أبلغهم أن التعاقد معه سيساهم في تدعيم خطوط الفريق وباتت الإدارة ترغب بصورة جادة في ضم اللاعب هاشم عدنان، حيث ينتظر الموافقة المبدئية لإتمام إجراءات المفاوضات الرسمية مع إدارة نادي اليرموك.

الجدير ذكره أن هاشم عدنان يعد من أبرز اللاعبين في صفوف اليرموك وتحديدا في خط الوسط حيث يمتلك إمكانيات وقدرات فنية عالية وبنية جسمانية جيدة تساهم بشكل كبير في جعله محط أنظار الفرق.