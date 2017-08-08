عبدالعزيز جاسم

علمت «الأنباء» من مصادر موثوقة ان الجهازين الإداري والفني في القادسية رفعا توصية إلى مجلس الإدارة بالموافقة على انتقال المدافع فيصل سعيد إلى التضامن، حيث لم يتم ادراج اسمه ضمن الكشف المغادر إلى المعسكر التركي المقرر له 14 الشهر الجاري، وبالتالي سيرافق سعيد زميله في الفريق سلمان اشكناني الذي سبق أن وافق القادسية على تجديد إعارته لأبناء الفروانية لموسم ثان، ومن المتوقع أن يتم خلال اليومين المقبلين الكشف عن قائمة الـ 30 لاعبا المعتمدة والتي من المقرر أن تتواجد في المعسكر التركي استعدادا لمواجهة الكويت 6 سبتمبر المقبل في كأس السوبر وبالتالي سنشهد خروج اكثر من 6 لاعبين على أقل تقدير سبق أن شاركوا مع الأصفر او فرق أخرى بنظام الإعارة بسب لوائح لجنة المسابقات في اتحاد الكرة التي حددت قيد 30 لاعبا كحد أقصى في قائمة كل فريق من بينهم 4 محترفين.