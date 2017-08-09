يحيى حميدان

حددت اللجنة الفنية في اتحاد كرة السلة موعد المعسكر التدريبي لحكام اللعبة وذلك خلال الفترة من 7 وحتى 21 الشهر المقبل في البوسنة.

ومن المقرر أن تشمل قائمة الحكام في المعسكر البوسني 25 حكما، منهم 10 مستجدين، ارتأت اللجنة الفنية منحهم الفرصة لاكتساب الخبرة من التدريبات اليومية لرفع معدل اللياقة البدنية، وكذلك من المحاضرات النظرية والاستفادة من الحكام الذين سبقوهم في هذا المجال.

وكان محل اقامة المعسكر قد تأرجح بين أكثر من دولة، الا أن اللجنة الفنية فضلت البوسنة بسبب إمكانية اقامة التدريبات على فترتين ووجود الكثير من التسهيلات الاخرى.