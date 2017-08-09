حامد العمران

يغادر وفد لعبة الاسكواش في نادي القرين الى القاهرة منتصف الاسبوع المقبل في معسكر خارجي استعدادا للموسم الجديد.

ويتكون الوفد من أمين السر العام عبدالكريم الشحومي (رئيسا) ومحمد الجمل (اداريا) والمدربان باهي الدالي وتامر رأفت، الى جانب اللاعبين: علي الشمري، بدر المغربي، يوسف خاطر، محمد عيد، محمد عبدالجادر، سيف هيكل، حسين البلوشي، مشاري الحداد، شاهين اسامة، عبدالرحمن صالح، محمد البلوشي، سعد السويد، محمد صالح، محمد العمران، ايوب المويل ومهدي اسامة.

ويستمر المعسكر لمدة اسبوعين ويتدرب اللاعبون على فترتين صباحية ومسائية.

وأكد الجمل أن القرين يختار القاهرة لاقامة معسكراته الخارجية لتوافر الأجواء المناسبة للارتقاء بمستوى اللاعبين والمحافظة على القمة التي يتبوأها القرين خلال المواسم الثلاثة الاخيرة عبر المنافسة على كأس التفوق العام للعبة.

وأشار إلى أن القاعدة في القرين تسير في الطريق الصحيح بفضل الدعم الكبير من مدير اللعبة وامين السر المساعد فهد النجار الذي لا يألو جهدا في متابعة كل الامور المتعلقة في الفرق وتذليل جميع الصعاب التي تواجه اللاعبين والجهازين الفني والاداري من اجل خلق الاجواء المناسبة لضمان التواجد في دائرة المنافسة الى جانب التفاني في العمل من قبل الجهاز الفني المتكون من الثنائي الدالي ورأفت وكذلك الدور الكبير الذي يلعبه الاداري طلال الصانع وهذا التكاتف خلق جو اسري ما بين الجميع وساعد على النهوض باللعبة لتكون في الصف الاول على المستوى المحلي.

وشكر الجمل مجلس الادارة على الاهتمام الكبير بجميع ألعاب النادي، ما كان له الاثر الكبير في بروز القرين على خارطة الرياضة المحلية.