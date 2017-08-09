وصل فريق ألعاب القوى بنادي الساحل الى العاصمة المصرية القاهرة لإجراء معسكر تدريبي يستمر حتى ٢٣ أغسطس الجاري استعدادا للموسم المقبل.

ويرأس الوفد المدير الفني للفريق د.حسين السعيد ويتألف الوفد من خليفة الهايف اداريا ومطلق العازمي مدرب مسافات متوسطة وطويلة وعبدالله الراشد مدرب الحواجز وسالم الشمروخ مدربا للسرعات ويساعدهم احمد حباب وسعود العجمي و٢٥ لاعبا من مختلف الفئات.

وأكد السعيد ان الفريق يتدرب على فترتين صباحية ومسائية، ويأتي هذا المعسكر من ضمن خطة الفريق للموسم المقبل، حيث يطمح للمنافسة على جميع الألقاب.

وشكر السعيد مجلس ادارة الساحل على الدعم اللامحدود الذي يقدمه للفريق من اجل الاستمرار في المنافسة على الألقاب.