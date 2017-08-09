إعلان قائمة الفريق في المعسكر تحسم قريباً

مبارك الخالدي

رفع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي العربي وتيرة التدريبات الخاصة برفع معدلات اللياقة البدنية للاعبين وذلك اعتبارا من يوم امس.

وأشرف المدرب محمد ابراهيم شخصيا على الوحدات الخاصة برفع الاحمال التدريبية بهدف الوصول الى معدل مناسب نهاية الأسبوع الجاري، على ان تتصاعد وتيرة التدريبات قبل السفر الى معسكر القاهرة يوم 15 الشهر الجاري.

وتتواصل تدريبات «الأخضر» بشكل منتظم بقيادة ابراهيم وبأجواء حماسية نظرا لاقتراب موعد حسم قائمة اللاعبين الذين سيغادرون مع الفريق الى المعسكر الخارجي، والمرجح ان تتكون من 28 لاعبا.

وفي شأن متصل، خضع حارس مرمى الفريق العرباوي سعود القناعي الى الكشف الطبي صباح يوم امس وذلك في العيادة الطبية التابعة لاتحاد الكرة، اذ تبين انه مصاب في العضلة الضامة ويحتاج علاجا مكثفا لمدة 4 ايام قبل ان يقرر الطبيب المعالج دخوله تدريبات الفريق بشكل جماعي وذلك السبت المقبل.

ويعتبر القناعي هو الحارس الثاني في قائمة «الأخضر» بعد سلمان عبدالغفور، اذ تم استدعاؤه بعد غياب موسمين بناء على طلب مدرب الحراس شاكر الشطي الذي اشرف على تدريب القناعي مع المنتخب الأولمبي.